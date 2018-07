False ricette per avere rimborsi Asl, truffa da 80mila euro

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Sottraevano ricette 'in bianco' da uno studio di un medico di base di Napoli. Poi, in un centro diagnostico, dopo averle compilate, sottoscritte e corredate di pareri medici specialistici - tutto falso e ai danni di ignari pazienti e medici - inviavano le ricette all'Asl di Napoli per ottenere rimborsi per prestazioni che in realtà non venivano mai eseguite. E' così che due donne hanno messo in atto una vera e propria truffa al sistema sanitario: 80mila euro il danno calcolato all'erario. Per le due donne sono scattati i domiciliati; disposto anche un sequestro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, durante il 2016 le due donne - un'ex assistente di un medico di base ed un'amministratrice di un centro diagnostico - sono riuscite ad ottenere rimborsi per prestazioni inesistenti. Sottratte, dall'assistente del medico, numerose ricette "in bianco" dallo studio di un medico di base di Napoli; poi l'amministratrice le inviava all'Asl: gli esami erano selezionati tra quelli più costosi.