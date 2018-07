Muore travolto dal treno in stazione a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 12 LUG - Un uomo di 30 anni è morto, ieri sera intorno alle 22, alla stazione di Ferrara, dove è stato investito da un treno Frecciarossa. Secondo quanto riportano i giornali locali si tratterebbe di un incidente: la vittima, residente a Bondeno (Ferrara), pakistano da anni in Italia, avrebbe attraversato il binario senza servirsi del sottopoassaggio, probabilmente mentre stava parlando al telefono o ascoltando la musica in cuffia. Il macchinista ha provato ad avvertirlo, azionando la sirena, ma non ha potuto evitare l'impatto che non gli ha lasciato scampo. La scena è avvenuta davanti ad alcuni testimoni ed è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, le cui riprese, visionate dalla Polfer, escludono il gesto volontario. (ANSA).