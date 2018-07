Trump choc: minaccia di uscire dalla Nato

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. E' quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga.

Riunione straordinaria ristretta del Consiglio atlantico dopo la minaccia di Donald Trump di sfilare gli Usa dall’Alleanza in mancanza di un aumento immediato delle spese militari da parte dei Paesi membri. Lo si apprende a Bruxelles. Trump, secondo quanto riferito da diverse fonti, durante il suo intervento alla sessione di lavoro dedicato ai rapporti tra Nato e Ucraina, è tornato ad attaccare la Germania. E si è anche rivolto agli altri alleati con toni ancora più duri di quelli utilizzati ieri.