(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - "Potrei farlo ma non esco dalla Nato", lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante una conferenza stampa a Bruxelles: "Non è necessario" dopo che i membri Nato si sono dimostrati "tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo. Ci sarà un aumento quantificabile in 33 miliardi di dollari in più, con il contributo dei vari paesi senza tener conto degli Stati Uniti". "Credo nella Nato. Tutti gli Stati membri hanno concordato di aumentare le spese per la difesa a livelli mai visti prima", ha proseguito il presidente Usa: "La Nato è molto più forte di ieri". "Ai Paesi avevo fatto sapere che ero estremamente scontento".