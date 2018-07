Migranti, Msf denuncia: "Oltre 600 morti dopo lo stop alle imbarcazioni delle ong"

Oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale nelle ultime 4 settimane, da quando cioè sono state bloccate le navi di soccorso delle organizzazioni non governative. La denuncia arriva da Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee che rilanciano l’appello a «fermare queste vergognose morti».

Stando ai dati diffusi da Msf e Sos Mediterranee, le 600 vittime delle ultime quattro settimane rappresentano «la metà di tutte le morti registrate quest’anno».

«Le decisioni politiche dell’Europa nelle ultime settimane hanno avuto conseguenze letali - spiega Karline Kleijer, responsabile delle emergenze per Msf -. E’ stata presa la decisione a sangue freddo di lasciare annegare uomini, donne e bambini nel Mediterraneo. E’ vergognoso e inaccettabile. Invece di ostacolare deliberatamente un’assistenza medica e umanitaria salvavita a persone in pericolo, i Governi europei devono attivare un sistema dedicato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale».

«L'Europa ha la responsabilità di queste morti sulla propria coscienza - le fa eco Sophie Beau, vicepresidente di SOS Mediterranee -. I Governi europei devono reagire immediatamente e garantire che il diritto internazionale marittimo e umanitario, che prescrive l’obbligo del soccorso in mare, sia pienamente rispettato»