Estate: Viminale, per spiagge sicure individuati 72 comuni

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Sono 72 i comuni che potrebbero beneficiare del denaro del Fondo unico giustizia, destinato alla campagna Spiagge sicure - Estate 2018, presentata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini qualche giorno fa. Entro il 18 luglio, rende noto il Viminale, i progetti dovranno essere sottoposti ai Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica delle prefetture e entro il 23 inviati al ministero. Gli stanziamenti sono destinati a quei comuni costieri a vocazione turistica, non capoluogo di provincia, con una popolazione non superiore a 50mila abitanti e che abbiamo un indicatore di affollamento nelle strutture ricettive non inferiore a 500mila presenze annue, secondo i dati Istat. Sono stati individuati 72 comuni che rispondono a tali parametri: 22 nel Nord Italia, 33 al Centro e 17 al Sud. L'importo massimo finanziabile non potrà superare i 50mila euro per comune e non potranno essere finanziati più di tre comuni per provincia.