La Camera approva il taglio ai vitalizi, M5S in piazza con palloncini e champagne

La Camera ha approvato il taglio ai vitalizi dei deputati: ok dell'ufficio di presidenza alla delibera Fico.

Palloncini gialli e bottiglie di champagne: così il M5s festeggia in piazza di Montecitorio, davanti al Parlamento, l’abolizione dei vitalizi. «Stiamo cancellando un privilegio non un diritto e quando si fa qualcosa per le persone è giusto festeggiare», dice Francesco Silvestri, vice capogruppo alla Camera ai militanti.

FICO: "TAGLIO EFFETTIVO DAL 1° GENNAIO 2019". La delibera approvata oggi alla Camera prevede che il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari sia effettivo a partire dal primo gennaio 2019. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico al termine dell’ufficio di presidenza della Camera.

Precedentemente l’entrata in vigore prevista era stata fissata al primo novembre di quest’anno.