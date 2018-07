(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato da oggi l'incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare conferito al dottor Francesco Pignatelli "per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario" in relazione alla chiusura del Reparto nella notte tra venerdì e sabato scorsi "in concomitanza con una festa che Pignatelli aveva organizzato per l'incarico ricevuto".