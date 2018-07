(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Geloso, ha seguito la moglie, nonostante fossero separati, e l'ha trovata in auto in intimità con un sacerdote quarantenne di origine africana, in un parcheggio di Cremona. Ne è nato un diverbio molto acceso fra i due uomini con il religioso che ha difeso la donna e, all'ennesimo insulto, ha sferrato un pugno al marito, che aveva ricevuto un ammonimento dopo che la donna lo aveva segnalato alle forze dell'ordine perché la tempestava di telefonate e la seguiva. L'uomo ha chiamato il 112 che è intervenuto. Al momento nessuno ha sporto denuncia, ma il sacerdote è stato allontanato dalla parrocchia del Piacentino dove prestava servizio.