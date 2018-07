Trump a Londra con la moglie Melania

(ANSA) - LONDRA, 12 LUG - Il presidente americano Donald Trump è sbarcato a Londra proveniente da Bruxelles per una 'visita di lavoro' di due giorni nel Regno Unito. Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è stato ricevuto dal ministro del Commercio Internazionale, Liam Fox, uno dei più convinti sostenitori della Brexit nel governo Tory di Theresa May. Passerà il pomeriggio nella residenza dell'ambasciatore Usa, Woody Johnson, a Regent Park, nel cuore di Londra. Nell'agenda ufficiale è prevista solo una cena, offerta in suo onore dalla May nella dimora in cui nacque Winston Churchill, nell'Oxfordshire, alla presenza di circa 150 fra businessmen e figure dell'establishment britannico. Domani il vertice vero e proprio, affiancato da un incontro con la regina al castello di Windsor. Nessun appuntamento di rilievo a Londra, dove - sempre domani - è atteso il culmine delle proteste contro di lui. Da venerdì sera a domenica, infine, coda privata della visita con trasferimento della coppia in Scozia, nel lussuoso resort che Trump possiede