Autonomia: Zaia invia a ministro Stefani pld su 23 materie

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, in attuazione del terzo comma dell'art. 116 della Costituzione. Il testo, elaborato dalla Commissione istituita dalla Giunta regionale veneta dopo gli esiti del referendum regionale del 22 ottobre scorso, disegna - spiega il governatore - un "innovativo percorso istituzionale", che prevede la stipula di una intesa tra Governo e Regione per una legge delega che dettagli "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione.