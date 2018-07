(ANSA) - TOKYO, 12 LUG - Quattro delle principali società assicurative non vita giapponesi hanno concordato uno stop di sei mesi sul versamento dei premi per i residenti colpiti dalle distruzioni del maltempo, nel Giappone centro occidentale. Tokyo Marine, Mitsui Sumitomo, Sompo Japan Nipponkoa e Aioi Nissan Dowa, offriranno una moratoria per tutti i sottoscrittori delle polizze sui contratti per le automobili - tra gli altri - il rischio di incendi e sinistri nelle zone interessate, almeno fino a gennaio. Le società assicuratrici inoltre cercheranno di semplificare la burocrazia per tutte quelle persone che non sono più in possesso dei certificati originali, accettando diversi metodi di identificazione.