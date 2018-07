Due cani soffocati: Ikea ritira il distributore d'acqua per animali

Ikea ha ritirato dal mercato il distributore di acqua Lurvig per animali domestici, dopo che due cani sono rimasti con la testa incastrata soffocando. L’azienda svedese ha invitato i clienti a non utilizzare il distributore e a riportarlo in negozio, dove verranno rimborsati.

«Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani», afferma Petra Axdorff, business area manager di Ikea, in un annuncio a pagamento su la Repubblica. E continua: «Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la nostra massima priorità e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua».

Lurvig è stato venduto in 15 mercati dal mese di ottobre dello scorso anno.