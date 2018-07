Tutor in autostrada riattivati dal 25 luglio?

Dal 25 luglio i tutor in autostrada torneranno attivi? L'associazione Asaps indica questa data per l'inizio del ripristino dei tutor ma Autostrade per l'Italia interviene per sottolineare come ogni valutazione sia di competenza della Polstrada.

ASAPS: "DAL 25 LUGLIO RIATTIVATE LE PRIME 16 TRATTE". Dopo l’improvviso spegnimento dei Tutor in autostrada a fine maggio per la vertenza sul brevetto, dal 25 luglio verranno riattivate le prime 16 tratte del sistema tutor 'nuova omologa SICVe-PM'. Lo scrive sul proprio portale l'Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada.

Le prime tratte di reinstallazione, spiega l’Asaps, sono state individuate sulla base di alcuni criteri: punti sotto osservazione (A10; galleria di Base Direttissima A1; A16 Baiano-Avellino) e tratti lungo le principali direttrici, A1 e A14, con i più alti tassi di mortalità pre-tutor.

In tempi successivi, e progressivamente, verrà ripristinata la rete Tutor su tutte le tratte dove il sistema di misurazione della velocità era già installato. «Ci auguriamo - commenta l'Asaps - che il ritorno a pieno regime sulla rete di Autostrade per l’Italia del sistema 'Tutor/SICVe-PM' contribuisca a mantenere livelli più bassi possibile della sinistrosità».

AUTOSTRADE: "DECIDE LA POLSTRADA". «In relazione alle indiscrezioni pubblicate sul sito di Asaps sulla prossima attivazione di nuovi sistemi di rilevazione della velocità media sulla rete, Autostrade per l’Italia precisa che ogni valutazione e decisione puntuale circa le tratte, i tempi e le modalità di attivazione è di competenza della Polizia Stradale. Le informazioni già diffuse in questa fase, quindi, non hanno alcun fondamento». Lo afferma la società autostradale in una nota.