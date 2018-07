(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 LUG - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dato ordine la scorsa notte al ministero degli esteri di convocare l'ambasciatore dell'Unione Europea Emanuel Giaufret per ''una seconda conversazione di rimprovero'' ed ha avvertito che questo passo potrebbe essere solo il primo di una serie. Secondo la stampa questa decisione e' giunta dopo incontri che Giaufret avrebbe avuto con diversi deputati per convincerli a modificare una controversa bozza di legge in discussione alla Knesset che definisce Israele quale Stato-nazione del popolo ebraico.