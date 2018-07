(ANSA) - PADOVA, 13 LUG - Gli investigatori della squadra mobile di Padova e della polizia postale del Veneto hanno arrestato un 33enne kosovaro per estorsione nei confronti di un imprenditore 60enne padovano, sposato e padre di famiglia, al quale ha sottratto complessivamente 124mila euro, riducendolo sul lastrico. Lo scorso giugno l'imprenditore aveva contattato in forma anonima la polizia postale, spiegando di essere vittima di estorsione e chiedendo come potesse evitare che venisse reso pubblico un suo video compromettente. La polizia postale, vista la gravità dei fatti, è riuscita a rintracciarlo e a conquistare la sua fiducia, convincendolo a raccontare tutto.