Trump in Gb: al via raduno protesta, pupazzo prende il volo

(ANSA) - LONDRA, 13 LUG - Ha preso il via stamattina, nel centro di Londra, il raduno di protesta dei contestatori del presidente Donald Trump, in visita nel Regno Unito per un vertice programmato peraltro interamente fuori dalla capitale. Numerosi manifestanti stanno affluendo in Parliament Square, di fronte a Westminster, punto di raccolta del corteo, dove è stato già fatto librare nel cielo il grande pupazzo gonfiabile a immagine e somiglianza di Trump che irride il leader della Casa Bianca presentandolo nei panni d'un bebè capriccioso. Il 'volo' del pupazzo era stato autorizzato, non senza polemiche, dal sindaco laburista Sadiq Khan, che oggi stesso ha difeso il via libera - replicando alle critiche del presidente americano - come una scelta in favore della libertà di espressione. I dimostranti, che inalberano cartelli e scandiscono slogan contro Trump, accusato fra l'altro di 'razzismo, sessismo e islamofobia', si apprestano a sfilare nel cuore della città. I promotori si aspettano la partecipazione di circa 100.000 persone.