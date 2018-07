(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - 110.000 agenti tra poliziotti e gendarmi saranno mobilitati in tutta la Francia in occasione di questo fine settimana, tra le celebrazioni della Festa Nazionale del 14 luglio di domani e della finale Francia-Croazia di domenica ai Mondiali di calcio di Russia 2018: è quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb. "Mettiamo tutto in atto affinché i francesi possano vivere dei momenti di festa in totale serenità nonostante il contesto di minaccia che rimane ad un livello elevato", ha dichiarato Collomb, in conferenza stampa al ministero dell'Interno di Parigi. Agli agenti, si aggiungeranno 44.000 pompieri. Schermi, mega-schermi e 'fan zone' verranno allestite in diverse città di Francia, tra cui Parigi. In totale, la partita verrà ritrasmessa in 230 siti pubblici dove è atteso circa un milione di persone.