(ANSA) - MOSCA, 13 LUG - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sarà in visita in Russia il 24 ottobre prossimo. Lo ha detto alla Tass l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano. "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha accettato l'invito del presidente russo Vladimir Putin e verrà in Russia il 24 ottobre", ha dichiarato Terracciano.