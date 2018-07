(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Una volta concluso il processo della Brexit, gli Usa finalizzeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna. Sosteniamo la decisione del popolo britannico all'autodeterminazione. Un Regno Unito indipendente come gli Stati Uniti è una benedizione per il mondo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa con Theresa May.