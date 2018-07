(ANSA) - LONDRA, 13 LUG - Donald Trump al termine del vertice con Theresa May ringrazia la Gran Bretagna per essere fra i "5 dei 29 Paesi" Nato che stanziano quanto concordato per la difesa comune. "Non è ancora abbastanza", puntualizza il presidente Usa, definendo comunque "produttivo" l'esito del risultato del vertice Nato e rivendicando di aver sollecitato tutti i partner dell'alleanza ad aumentare le loro quote.