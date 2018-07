Migranti: Brignone (Possibile),migliaia firme contro Salvini

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "In poche ore migliaia di persone hanno firmato la richiesta di una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E il numero aumenta di minuto in minuto". Lo afferma la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, sulla petizione di cui è prima firmataria, riprendendo l'appello lanciato dall'ex leader del movimento di sinistra Giuseppe Civati sui social. "L'iniziativa lanciata sulla piattaforma change.org conferma che molti italiani sono stanchi dei comportamenti prepotenti e ben al di fuori dei compiti istituzionali di Salvini - prosegue Brignone -. La derisione di una sentenza della Cassazione sull'odio razziale e il comportamento sulla Diciotti sono stati gli ultimi passi, quelli che hanno superato definitivamente il segno. La discussione va quindi portata in Parlamento: per questo abbiamo avviato una mobilitazione coinvolgendo le persone".