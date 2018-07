Salvini incontra Avis, donare sangue è solidarietà

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Donare prima di partire per le vacanze. L'invito dell'Avis (Associazione volontari italiani del sangue) per far fronte all'emergenza sangue in estate è stato raccolto dal ministero dell'Interno, con un incontro tra il ministro Matteo Salvini, il presidente dell'Avis nazionale Gianpietro Briola e il presidente di Avis regionale Lombardia Oscar Bianchi. "Sono un donatore - ha detto Salvini - e credo che donare il sangue sia il gesto di solidarietà umana più generoso. Per questo motivo ho indirizzato a tutti i prefetti una direttiva volta a sensibilizzare i territori per favorire iniziative a livello locale che incentivino la donazione di sangue, soprattutto nel periodo estivo in cui le donazioni si riducono e il bisogno di sangue negli ospedali di conseguenza aumenta". Durante l'incontro è stato anche presentato al ministro un progetto realizzato per la prima volta da Avis provinciale Bergamo insieme al Comune, che prossimamente sarà esteso a livello regionale, grazie ad un accordo di programma con Anci. Nell'ufficio Anagrafe dei Comuni coinvolti nel progetto saranno proposti ai cittadini, che si dichiarino interessati a diventare donatori, appositi moduli per un primo contatto da parte di Avis, per fornire informazioni e proporre l'iscrizione all'associazione.(ANSA).