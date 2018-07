Autonomia: Toti, "Traguardo entro fine 2018"

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 LUG - "L'avvio del percorso dell'autonomia è una scelta strategica per il futuro della Liguria, soprattutto sul fronte portuale, dei trasporti e della tutela dell'ambiente". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti prima del dibattito 'Nord chiama Sud', dedicato questa sera al tema dell'autonomia, nell'ambito della rassegna Liguria D'Autore a Montemarcello (La Spezia). "Il tema è estremamente attuale e della massima rilevanza - ha aggiunto Toti - Ci aspettiamo che si possa giungere al traguardo entro al fine del 2018". "In cima ai nostri pensieri rimane il tema della portualità: la Liguria è già il porto d'Italia, uno dei maggiori in Europa, ma grazie all'autonomia - ha sottolineato il governatore - potrà esserlo sempre di più e divenire il principale crocevia delle merci in movimento nel Mediterraneo e verso i grandi mercati del centro e nord Europa".