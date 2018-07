(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - Un uomo è stato salvato nella notte dai vigili del fuoco da un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a San Michele all'Adige, in Trentino. L'anziano è stato trasportato all'ospedale. Ha riportato ferite giudicate non gravi. L'allarme è stato dato verso le ore 3. Come riferisce Trentino online sembra che ad andare a fuoco sia stato il divano della casa. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili di fuoco di San Michele e Mezzolombardo sono proseguite per alcune ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).