(ANSA) - MOSCA, 14 LUG - "Trump ha affermato che vede Putin come un concorrente, ma io direi che noi vediamo Trump come un partner nelle trattative, che spero continueranno": lo ha detto ieri sera il consigliere del presidente russo Iuri Ushakov, commentando le parole di Trump secondo cui "Vladimir Putin non è un nemico" ma "un concorrente".