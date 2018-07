(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Circa 10.000 persone hanno marciato attraverso la capitale scozzese di Edimburgo per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e decine di manifestanti si sono radunati fuori dagli impianti di golf del presidente Usa in Scozia, per protestare contro la sua visita. La polizia sta intanto cercando di identificare un uomo che con un parapendio ha violato la zona di interdizione al volo e ha lanciato uno striscione di protesta sul resort di golf in cui Trump alloggia.