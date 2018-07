Migranti: partito corteo per chiedere 'passaporto europeo'

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - È iniziata alle 16 dalla zona del cimitero a Ventimiglia la manifestazione a sostegno dei migranti a cui prendono parte diverse centinaia di persone arrivate dal nord Italia ma anche da Francia e Spagna. Chiedono in primo luogo un passaporto europeo per consentire ai rifugiati di spostarsi liberamente nei paesi della Ue. Ad aprire il corteo - di 600 persone secondo la questura, oltre mille per gli organizzatori - un furgone da cui si diffonde musica su cui c'è un disegno che ritrae Salvini che bacia sulla guancia il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. I manifestanti hanno voluto sottolineare la loro indignazione per l'ordinanza che il sindaco aveva emesso negli anni scorsi con il divieto di somministrare cibo e bevande ai migranti per strada per motivi igienico-sanitari. Vasto lo spiegamento di forze dell' ordine.