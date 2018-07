L'aut aut dell'Italia funziona: Francia e Malta prendono 50 profughi a testa

Conte sostiene le richieste di Salvini e Francia e Malta "aprono" sulla vicenda migranti. "Redistribuzione nella Ue o qui non sbarcano. Ridistribuire subito in Paesi europei i 450 migranti soccorsi da due navi militari italiane e ora in rada a Pozzallo o non sarà consentito loro di sbarcare in Italia". E’ l’aut aut che l’Italia ha posto all’Ue dopo un telefonata Conte-Salvini che conferma la linea dura sugli sbarchi. In serata le aperture di Francia e Malta pronte ad accogliere ciascuna 50 profughi. "Serve un segnale di condivisione", scrive il premier ai leader europei, chiedendo una conferenza sulla migrazione a ottobre, nuovi termini per la missione Sophia e di individuare Paesi terzi per i centri di sbarco: "L'Italia non è più disposta a farsi carico da sola di un problema che riguarda tutti".