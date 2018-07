(ANSA) - AOSTA, 14 LUG - Un alpinista è morto mentre scalava il Cervino sul versante svizzero. Il corpo è stato individuato da una guida alpina a 4.100 metri di quota, nei pressi della cresta dell'Hornli. Sul posto è intervenuto Air Zermatt con il medico che ha constatato il decesso. Dell'incidente si occupa la Police cantonale. La vittima non è ancora stata identificata. Sempre oggi un escursionista di 50 anni è morto in seguito a un malore nei pressi del rifugio Aosta, in Valpelline (Aosta). I tentativi di rianimarlo da parte del 118, giunto sul posto con l'elicottero, sono risultati vani. (ANSA).