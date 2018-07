Gaza: media, Hamas annuncia accordo tregua con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 14 LUG - Hamas e anche la Jihad Islamica hanno annunciato in tarda serata di aver raggiunto un accordo per una tregua con Israele su Gaza dopo alcuni colloqui con l'Egitto e altre entità corpi internazionali e dopo una giornata di altissima tensione con lancio di missili e raid aerei di risposta. Lo scrivono media israeliani. "La mediazione regionale e internazionale ha portato alla fine dell'escalation presente fra la resistenza e le forze di occupazione", scrive in una dichiarazione Hamas, che annuncia di far cessare il lancio di razzi se Israele si asterrà dal compiere raid sulla Striscia di Gaza, come fa anche la Jihad, entrambe citate dai media israeliani. Israele, per bocca di un portavoce militare, ha risposto ha risposto: "I fatti sul terreno decideranno se continueremo con la nostra reazione". L'annuncio è giunto al termine di una giornata di forte escalation con raid aerei sulla Striscia, che hanno provocato la morte di 2 adolescenti palestinesi, e il lancio di oltre 100 razzi sul sud di Israele.