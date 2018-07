(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - A Napoli sono in corso le votazioni per l'elezione di un cittadino extracomunitario quale rappresentante, con diritto di parola, presso il Consiglio Comunale. Oltre 500 i votanti alle 11 e due le candidature: Syed Rajib, nato a Shariatpur (Bangladesh) e Mihindukulasuriya Fernando Viraj Prasanna, nato a Chilaw (Sri Lanka). Il sindaco Luigi de Magistris ha visitato questa mattina alcuni dei seggi incontrando e salutando i due candidati presso la terza Municipalità in Via Lieti. "L'integrazione nella città di Napoli vuol dire stessi diritti e stessi doveri in un meccanismo di integrazione, perché stare insieme tra persone differenti vuol dire ricchezza." Ha poi scritto sulla sua pagina Facebook postando anche una foto con i due candidati.(ANSA).