L'Ungheria chiude: "Non accogliamo nessuno". Salvini: "Da noi sbarcheranno solo donne e bambini"

«L'Ungheria non accoglie nessuno. Gli elettori ungheresi si sono espressi chiaramente alle ultime elezioni: non vogliono vivere in un paese di immigrati». Così Istvan Hollik, portavoce del gruppo parlamentare di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, ha risposto alla domanda se Budapest fosse disposta a prendere una quota di migranti trasbordati sulle navi italiane così come richiesto dal premier Giuseppe Conte. «Gli ungheresi rifiutano il piano Soros», ha aggiunto, definendo «navi Soros» quelle che salvano migranti in mare.

«Navi ora al largo di Pozzallo: consentiremo a donne e bambini di sbarcare ed essere messi in sicurezza, per tutti gli altri la linea rimane quella finora seguita. Il nostro obiettivo per il futuro è che queste persone, innanzitutto donne e bambini, non partano e non muoiano, più». Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini su twitter.

«Con lo stop ai soccorsi delle Ong sono raddoppiati i migranti morti in mare. La criminalizzazione dei soccorritori è violenza inaccettabile. Matteo Salvini: il ministro degli interni non dovrebbe seminare odio e pregiudizio». Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, in un messaggio indirizzato al vicepremier e leader della Lega.