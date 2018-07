Tre voli cancellati a Malpensa, passeggeri a terra

Questa mattina tre voli in partenza da Malpensa sono stati cancellati dalle compagnie: si tratta di due voli di Easyjet (per Lisbona e Copenaghen) e uno di Air Maroc diretto a Casablanca e questo ha scatenato le proteste delle centinaia di passeggeri che hanno cercato dei voli alternativi trovandoli in altri giorni e/o a costi molto più alti. Alcuni studenti che dovevano festeggiare la maturità a Lisbona o in altre mete hanno dovuto cambiare programmi. Nel caso di Easyjet i due voli sono stati cancellati per ragioni operative. Nel primo caso, l'equipaggio aveva superato il monte ore di volo consentite, nel secondo caso si è trattato di conseguenze di alcune restrizioni del controllo aereo. Enac ha aperto un'inchiesta per assicurarsi che sia rispettato il regolamento europeo che difende i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e overbooking.