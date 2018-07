(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "L'America e l'Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siamo nemici diffonde fake news". E' il tweet del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in risposta alle parole di Donald Trump, che in un'intervista alla Cbs aveva detto: "Non lo si crederebbe dell'Ue, ma sono un nemico". Trump ha indicato anche la Russia come un nemico "in certi aspetti", e la Cina "economicamente".