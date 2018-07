Ultraleggero ammara e s'inabissa in Toscana, pilota in salvo

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 LUG - La Guardia costiera di Piombino è intervenuta nel pomeriggio a seguito di un incidente in mare che ha coinvolto una persona a bordo di un ultraleggero, uno Storm 300, che è ammarato per un guasto tecnico nel Golfo di Follonica (Grosseto) e poi si è inabissato a 13 metri di profondità. In salvo il pilota, un 58enne della provincia di Arezzo, soccorso quasi subito dall'equipaggio di una barca da diporto che ha proseguito per Scarlino dove c'erano i sanitari del 118 ad aspettarlo. Secondo quanto emerge, il pilota è risultato in buone condizioni di salute. L'intervento della guardia costiera è scattato per una chiamata di emergenza al numero 1530 fatta da un diportista che ha assistito 'in diretta' all'ammaraggio del velivolo, avvenuto a circa un miglio dalla spiaggia di Cala Martina.