Scontro in A1 presso Cassino,morti padre madre e bimbo 5mesi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Distrutta un' intera famiglia in un incidente stradale che ha causato tre morti, avvenuto oggi sull'autostrada A1 nel tratto del frusinate tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli. Le vittime sono infatti due giovani originari della Calabria e il loro bimbo di cinque mesi. La famiglia e' di origine calabrese e stava tornando per le ferie, quando per cause ancora in corso di accertamento si e' scontrata con un altro veicolo. Consistenti i disagi per la circolazione e lunghe code fino a 3 o 4 chilometri. Sul luogo teatro dell'incidente hanno lavorato a lungo personale della Direzione 6° Tronco di Cassino, e sono intervenute poi le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.