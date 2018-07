Dazi: Tusk, dovere Ue-Cina-Usa-Russia evitare guerra

(ANSA) - PECHINO, 16 LUG - "E' comune dovere di Ue, Cina, Usa e Russia non iniziare guerre commerciali": nella conferenza stampa congiunta con il premier cinese Li Keqiang e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha lanciato un appello in merito alle tensioni commerciali affermando che "c'e' ancora tempo per prevenire il conflitto e il caos".