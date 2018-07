Migranti: a Pozzallo fatti sbarcare in 184, hot spot pieno

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 16 LUG - Sono 184 i migranti sbarcati dalla nave Protector di Frontex da quasi due giorni in rada a Pozzallo, con il pattugliatore Monte Sperone della Finanza, in attesa del via libera del governo italiano. Le imbarcazioni avevano intercettato e soccorso un barcone con 450 persone. Lo sbarco iniziato dopo le due si è concluso all'alba. Nella serata di ieri erano state fatte scendere le donne e i bambini e alcune profughe bisognose di assistenza sanitaria con i loro figli. Quelli sbarcati nel corso della notte sono tutti uomini. Tra loro anche 81 minori. Nessun ospedalizzato. Dopo le prime visite sono state trasferite nell'hot spot di Pozzallo insieme agli altri compagni di viaggio con cui erano partiti dalla Libia. Al momento l'hot spot accoglie 256 migranti. Gli operatori del centro sono stati impegnati da più di 24 ore sul fronte accoglienza. Alla fine il via libera del ministro dell'Interno prima per donne e bambini della nave della Gdf e poi per quelli della Protector.