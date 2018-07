Gaza: Netanyahu, di fronte a Hamas opponiamo muro d'acciaio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 LUG - ''L'importante e' che Hamas comprenda che si trova di fronte ad un muro d'acciaio, composto in primo luogo da un governo determinato, da una forte leadership locale, e da una popolazione di coltivatori sionisti che noi continueremo a sostenere con l'aiuto delle forze armate'': lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu incontrando a Sderot (pochi chilometri a nord della striscia di Gaza) una delegazione di rappresentanti della popolazione locale. ''Ho detto loro - ha aggiunto - che siamo impegnati in una lotta prolungata. Cosi' come stiamo completando la ostruzione dei tunnel terroristici, bloccato gli attacchi di massa sui reticolati di confine, dato istruzione all'esercito di mettere fine al terrorismo degli aquiloni e dei palloni incendiari''. ''Da un secolo combattiamo contro il terrorismo. In questo momento questa zona e' il punto di frizione col terrorismo islamico. Siamo determinati a vincere - ha concluso - ma si tratta di una lotta prolungata, per il sionismo''.