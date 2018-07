Molti turisti, strada per il lago di Braies chiusa

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Da oggi a metà settembre la strada per il lago di Braies sarà chiusa dalle 10.30 alle 14. Saranno potenziati i mezzi pubblici. Un modo innovativo e sostenibile di fare esperienza del mondo alpino, sia per i residenti che per i turisti, al fine di proteggere un'area sensibile riducendo il traffico, le emissioni e il rumore. Questo è l'obiettivo perseguito dalla Provincia di Bolzano con il progetto Dolomiti vive, che quest'anno propone due sperimentazioni, una per passo Sella, a partire dal 23 luglio, e una per il lago di Braies, al via oggi. "Arrivare in modo sostenibile fino al Lago di Braies, paradiso nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale Unesco, rispettando l'ecosistema sensibile e così aumentare il rispetto verso il parco naturale quest'estate sarà possibile anche per chi non si sposta a piedi", dice l'assessore Richard Theiner. Grazie al successo della serie tv "Un passo dal cielo" il lago è divenuto uno degli angoli più frequentati con 7.000 veicoli di turisti in transito al giorno.