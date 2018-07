Uccide madre per soldi, fermato il figlio adottivo

(ANSA) - VERCELLI, 16 LUG - Ha ucciso la madre adottiva che non voleva soddisfare le sue continue richieste di soldi. Caleb Ndong Merlo, 30enne originario del Camerun affetto da ludopatia e con problemi economici, è stato fermato dalla polizia di Vercelli per l'omicidio di Paola Merlo, 66 anni. La donna era stata trovata morta in casa martedì scorso. A dare l'allarme era stato lo stesso figlio adottivo che aveva sostenuto di averla trovata morta dopo una caduta. Gli accertamenti della Squadra Mobile e l'autopsia hanno invece svelato che era stata vittima di una "brutale aggressione". A far scattare le indagini, giovedì scorso, è stata una fonte confidenziale, che ha segnalato agli investigatori della Squadra Mobile alcune "incongruenze" sul decesso della donna. Il figlio adottivo aveva detto al personale medico del 118 di avere trovato la madre in bagno con delle vistose ferite al capo e al corpo, come se fosse caduta in modo accidentale mentre effettuava dei lavori domestici. (ANSA).