Mattarella a Tbilisi, prima visita ufficiale in Georgia

(ANSA) - TBILISI, 16 LUG - Sergio Mattarella è atterrato in Georgia. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente della Repubblica italiana nel Paese caucasico. Dalla Georgia il capo dello Stato passerà, domani sera, in Azerbajian, seconda tappa della sua missione economico-politica nell'area. Mattarella avrà già in giornata colloqui ufficiali: nel pomeriggio sarà ricevuto dal presidente georgiano Giorgi Margvelshvili. In quest'occasione saranno firmati anche una serie di accordi bilaterali. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accompagna il presidente in questo viaggio in un'area ricca di idrocarburi dove c'è grande richiesta di alta tecnologia italiana.