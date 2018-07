Papa: celebra a sorpresa un matrimonio in Vaticano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 LUG - Sabato scorso papa Francesco ha celebrato a sorpresa un matrimonio in Vaticano. A rivelare l'episodio è Vatican News, spiegando che Bergoglio ha lasciato tutti a bocca aperta facendosi trovare nella sagrestia della chiesa di Santo Stefano degli Abissini dove si stavano per celebrare le nozze tra una guardia svizzera e una ragazza brasiliana. Il sacerdote brasiliano, padre Renato dos Santos, non ne sapeva nulla, così come il resto dei presenti. Entrato in sagrestia per prepararsi alla celebrazione, ha trovato il Pontefice che aspettava seduto e sorridente. "Mai nella mia vita, mai avrei pensato di trovare il Papa in una sagrestia", ha detto. "L'ho visto come un vero parroco - prosegue padre Renato - che cura le proprie pecorelle della parrocchia. Lo ha sempre fatto". "Incominciare", "fermarsi", "riprendere il cammino" sono le parole, i tre concetti che il Papa ha presentato e spiegato nell'omelia per poter vivere in pienezza il matrimonio.