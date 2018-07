Governo: Conte a sant'Egidio, incontra comunità

(ANSA) - ROMA, 16 JUL - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita alla Comunità di Sant'Egidio per un incontro, il primo fuori dagli impegni istituzionali. Al centro della visita l'esperienza maturata dalla comunità su tre impegni prioritari: quello sui corridoi umanitari, sugli anziani e sui disabili. La Comunità, in particolare, dal 2016 è impegnata nella organizzazione di corridoi umanitari che hanno consentito a 1.800 profughi di ottenere un visto per ragioni umanitarie grazie al quale presentare domanda d'asilo ed essere accolti in strutture per essere avviati ad un percorso di integrazione.