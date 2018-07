Incendio in appartamento a Merano, anziano salvato

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - I vigili del fuoco hanno salvato un anziano dall'incendio scoppiato in un appartamento a Merano. Le cause sono ancora da stabilire, ma potrebbe essere stata dimenticata una pentola sul fuoco. L'allarme è stato dato nel primo pomeriggio. L'uomo, 71 anni, originario dell'Iraq, è stato trasportato in ospedale con ferite giudicate lievi dalla Croce Bianca. Sul posto è intervenuta anche la polizia per effettuare i rilievi. Nella notte si era verificato un altro incendio in un alloggio per operai a Bolzano: i vigili del fuoco avevano tratto in salvo un 43enne del Marocco, poi trasportato all'ospedale con ferite lievi.