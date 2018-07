Iran: Mogherini, smantellare accordo sarebbe catastrofico

(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - "Continueremo a fare tutto quello che possiamo fare per impedire che questo accordo venga smantellato, perché riteniamo che le conseguenze di un simile smantellamento potrebbero essere essere catastrofiche per tutti". L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha ribadito quanto sia importante preservare l'accordo sul nucleare iraniano. "Spero che riusciremo a vincere tutti insieme con uno sforzo congiunto per preservare questo accordo". Mogherini non ha nascosto che si tratta di "un lavoro difficile, di un esercizio complesso ma lo faremo con l'energia di cui siamo capaci", ha concluso, in quanto, "a tutt'oggi c'è la determinazione dell'Ue unita, della Cina, della Federazione russa e di altri partner internazionali che stanno mantenendo i loro impegni economici con l'Iran nel rispetto di quanto facciamo noi". Mogherini ha poi annunciato che "sull'Iran c'è stata una decisione del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento sullo status di blocco".