Obbliga compagna a scrivere ai figli 'non voglio vedervi'

PARMA, 17 LUG - Per anni minacciata e picchiata dal compagno, chiusa a chiave in casa dall'uomo che l'avrebbe anche costretta ad allontanarsi dai figli e a rompere ogni rapporto con loro. Lo ha raccontato la vittima, una donna di Parma, in una denuncia alla polizia municipale: nei giorni scorsi gli agenti del nucleo antiviolenza e tutela minori hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto nei confronti dell'indagato per maltrattamenti in famiglia. La donna, che ha riportato anche fratture, sarebbe stata obbligata a scrivere lettere ai figli chiedendo di non cercarla più e di lasciarla in pace, perché non voleva vederli. E proprio dai figli la donna è riuscita a trovare rifugio, raccontando tutto. E questi si sono rivolti alla Municipale, convincendo la madre a denunciare: l'indagine ha confermato il racconto. La vittima ha riferito anche di aver disdetto più volte interventi chirurgici perché il convivente temeva che, in ospedale, avrebbe potuto ricontattare i figli.