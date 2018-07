Maltempo: forti piogge a Firenze e Pisa, albero cade su auto

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, con forti pioggia e vento, in provincia di Firenze e nel Pisano a causa in particolare di cadute di alberi. In provincia di Pisa, a Calambrone, un'auto è rimasta schiacciata da una pianta, nessun ferito solo danni materiali, mentre sono complessivamente una trentina gli interventi effettuati per alberi caduti e scantinati allagati in particolare nella zona di Bientina, Calcinaia e Pontedera. Nel territorio che fa capo alla Città metropolitana di Firenze la notte scorsa i temporali, spiega la protezione civile, hanno determinato cumulati orari fino a oltre 40 mm e fino a oltre 20 mm in 15 minuti in alcune zone. Segnalata la caduta di alberi, detriti e ramaglie sulle strade, in particolar modo nei comuni del Chianti e nell'Empolese Valdelsa. Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone di S.Casciano e di Empoli, soprattutto per la rimozione di alberi caduti. Nel tardo pomeriggio di ieri un sistema temporalesco aveva interessato l'Appennino pratese, fiorentino e parte di quello aretino con cumulati fino a circa 15 mm.(ANSA).