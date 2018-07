(ANSA) - BOLZANO, 17 LUG - E' di un morto e sei feriti lievi il bilancio di un rogo, divampato questa mattina in un condominio a Brunico, in Alto Adige. L'allarme è scattato alle ore 9 in via San Lorenzo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e i carabinieri. Sei condomini sono stati trasportati in ospedale, ma non sono gravi, mentre un'altra persona è deceduta.